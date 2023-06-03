الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جنديين على الحدود مع مصر

2023/06/03 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، عن مقتل جنديين جراء تبادل لإطلاق النار على الحدود الجنوبية مع مصر، مشيرا إلى أنه لا يزال يحقق في ملابسات الحادث.

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