فيديو مخيف صورته كاميرا مراقبة.. شاهد ما حدث لمبنى سكني في أمريكا فجأة

2023/06/03 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد مخيف صورته كاميرا مراقبة في منطقة دافنبورت بولاية أيوا الأمريكية انهار مبنى سكني بشكل مفاجئ عندما بدأت الدعائم بالتداعي وتوقف مقطع الفيديو مع انهيار المبنى بسبب انقطاع التيار الكهربائي، بحسب مالك كاميرا المراقبة ولم يتم تأكيد أي حالة وفاة، لكن ثلاثة من السكان ما زالوا في عداد المفقودين.

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