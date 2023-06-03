الاطار التنسيقي يكشف حقيقة الخلافات ما بين قادته بشأن التعديلات على الموازنة

2023/06/03 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/..كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، حقيقة وجود خلافات ما بين قادته بشأن التعديلات على قانون الموازنة.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “الاطار التنسيقي مازال متماسك وبقوة وسيبقى متماسك، ولا يوجد أي شيء ممكن ان يفرق قوى الاطار، لكن هناك اختلافات في وجهات النظر […]

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