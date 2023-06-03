الثانية خلال 24 ساعة.. ضربة جوية جديدة في ديالى والخلية تعلن النتائج

2023/06/03 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت 3 يونيو/حزيران 2023، مقتل 10 إرهابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة ديالى.

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