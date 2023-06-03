المنظمة الدولية للهجرة تنتقد توظيف قضية الهجرة سياسيا وشيطنة المهاجرين

2023/06/03 | 15:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه عدة بلدان في أوروبا انتقادات لطريقة تعاملها الذي يعد قاسيا بل وحتى غير قانوني مع المهاجرين، بما فيها بريطانيا.

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