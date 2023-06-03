اربيل تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي

2023/06/03 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت ممثلية وزارة التربية في اربيل ، اليوم السبت، نتائج امتحانات السادس الابتدائي / الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023.رابط النتائج https://drive.google.com/drive/folders/18PltpXVXgYZ62PC_0Sx8byul37xdxCQb?usp=sharing

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