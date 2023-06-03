"خطوة نحو الأمام".. هل أذعن البارتي لتعديلات الموازنة؟.. اجتماع حاسم اليوم

2023/06/03 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم السبت، أن يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني رداً لدفع موازنة 2023 الى الأمام.

وقال العتبي لـ(بغداد اليوم)، إن" تأخير حسم موازنة 2023 لا يخدم أي طرف سياسي في ظل تحديات اقتصادية وامنية متعددة في المشهد العراقي بشكل عام تستدعي خيارات تدفع الموازنة الى الامام دون أي خلافات".

واضاف، أن" الإطار التنسيقي في اجتماعه الموسع قبل ايام قدم رؤية شاملة عن الحلول للمضي في موازنة 2023 للأخوة الكرد ومنهم حزب بارزاني"، متوقعاً أن "يكون لهم رد في اجتماع مساء اليوم".

واشار الى أن "مباحثات الايام الاخيرة كانت ايجابية في بعض بنودها والإطار يدعم مبدأ التوافق السياسي للمضي في الموازنة"، مؤكدا أن"نقل الموازنة نهاية الاسبوع من اللجنة المالية الى مجلس النواب للتصويت أمر وارد جداً".

وفي وقت سابق، أكد عضو تحالف الفتح، النائب سالم العنبكي، أن الإطار التنسيقي ينتظر رد الاكراد على اجتماع المندلاوي.

وقال العنبكي لـ(بغداد اليوم)، إن "قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا مهما بدعوى النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لمناقشة ملف موازنة 2023 في ضوء المستجدات الأخيرة".

وأضاف، ان "اجتماع الإطار جاء لتلافي تمرير الموازنة بالأغلبية السياسية وان يكون الاتفاق السياسي هو الحل من خلال تقريب وجهات النظر".

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