استبعاد وضم.. مفاجآت كاساس تسيطر على قائمة العراق لودية كولومبيا

2023/06/03 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حفلت قائمة منتخب العراق، المستدعاة من جانب المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، لخوض ودية كولومبيا، المقررة في 16 من حزيران الجاري، بالكثير من المفاجآت.

وفضل كاساس، إبعاد عدد كبير من اللاعبين المحليين، الذين شاركوا في التتويج بلقب خليجي 25، بجانب خوض ودية روسيا في آذار الماضي.

ويتصدر قائمة المستبعدين، ظهير الطلبة ضرغام إسماعيل، ولاعب ارتكاز القوة الجوية محمد علي عبود، وثنائي الشرطة أحمد فرحان وآسو رستم، وظهير الزوراء أحمد عبد الحسين.

وفضل كاساس، ضم 7 لاعبين من الدوري المحلي وهم حسن عبد الكريم، إبراهيم بايش، أحمد يحيى، علي فائز، مناف يونس، شيركو كريم ومصطفى ناظم.

كما جدد المدرب الإسباني، الثقة في ثلاثي حراسة المرمى جلال حسن "الزوراء"، أحمد باسل "الشرطة" وفهد طالب "القوة الجوية".

وتعد هذه القائمة، الأكثر حضورًا للمحترفين العراقيين، بعد استدعاء 9 لاعبين ينشطون في إنجلترا والسويد والدنمارك.

ويخص الأمر، زيدان إقبال، آندريه السناطي، كيفن يعقوب، أمير العماري، الآي علي فاضل، أسامة رشيد، الآن محي الدين، ميرخاس دوسكي وباشانج عبد الله.

ومن هذه الأسماء، يتواجد 3 لاعبين لأول مرة مع المنتخب العراقي بعد إنجاز أوراقهم الرسمية، وهم كيفن يعقوب وباشانج عبد الله وآندريه السناطي، كما شملت القائمة، محترف بورت التايلاندي، فرانس بطرس.

وحضر السداسي، الذي ينشط في الدوريات العربية، وهم أيمن حسين، أمجد عطوان، همام طارق، مهند علي، بشار رسن وحسين علي.

ويعود لقائمة منتخب العراق بعد غياب، بشار رسن ومهند علي وهمام طارق.

وجدد كاساس، ثقته في المهاجم أيمن حسين، رغم قلة مشاركاته مع فريقه السابق الجزيرة الإماراتي.

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