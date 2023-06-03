الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل ثلاثة جنود على الحدود مع مصر

2023/06/03 | 15:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، بمقتل جندي إسرائيلي خلال تبادل لإطلاق نار مع "مخرب" داخل الأراضي الإسرائيلية على الحدود مع مصر، ليرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى ثلاثة

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