القبض على شخص حاول اغتصاب طفل في الناصرية

2023/06/03 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باعتقال شخص حاول اغتصاب طفل في الناصرية.

وذكر المصدر أن “القوات الأمنية ألقت القبض على شخص في الناصرية حاول خطف طفل بعمر 10 سنوات من أجل اغتصابه”.

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