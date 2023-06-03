السوداني يزور رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم ويطمئن على حالته الصحية

2023/06/03 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارة إلى رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد معصوم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن “رئيس الوزراء اطمأنّ على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الأسبق”، متمنياً له “دوام الصحة والشفاء العاجل”.

وأضاف البيان أن “السوداني خلال الزيارة، قدم التهنئة بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان معصوم أحد القادة البارزين في تأسيسه ومسيرته الوطنية”.

من جانبه أعرب معصوم عن “بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء”، مؤكداً “إسناد خطواته الرامية إلى تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته، خدمةً للبلد والصالح العام”.

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