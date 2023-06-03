فلافانول الكاكاو قد يعزّز الذاكرة.. لكن لا تسارع إلى شراء الشوكولا

2023/06/03 | 15:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة جديدة إلى أنّ إضافة 500 ملليغرام من مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة، الموجودة في الشاي الأخضر والتفاح والتوت والكاكاو وغيرها، إلى نظامك الغذائي يوميًا، قد يبطئ من التدهور العقلي المرتبط بالعمر​​​​​​​، وربما يحسّنه.

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