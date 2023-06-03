أمانة بغداد تنوه لقطع المياه في مناطق محددة من العاصمة

2023/06/03 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويه..تنوه امانة بغداد الى ان دائرة ماء بغداد ستعمل على قطع الماء عن المحلات الفردية بمنطقة الزعفرانية من الساعة ٣ فجراً لغاية الساعة ١٠ صباحاً ليوم غد الاحد ٤-٦-٢٠٢٣ لوجود اعمال صيانة بمشروع ماء الرشيد ، راجين تخزين الماء من الان لحين عودته بشكل طبيعي في الموعد المحدد اعلاه .

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