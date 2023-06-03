أزمة نقص الأدوية تعصف بالسليمانية.. صور لتكدس المرضى داخل المستشفيات

2023/06/03 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – السليمانية

يصطف المرضى في طوابير طويلة بإحدى مستشفيات قضاء كلار بمحافظة السليمانية للحصول على العلاج في ظل ازمة تعصف بالمحافظات العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "احدى مستشفيات قضاء كلار شهدت زخما كبيرا من المراجعين وطوابير طويلة من المرضى للحصول على الدواء اللازم في ظل الازمة التي تعصف بالمستشفيات من نقص بالمستلزمات الطبية والأدوية".

وأضاف أن "المستشفى يعاني منذ 6 أشهر من نقص الادوية اللازمة لعلاج المرضى".





فيما نشرت وسائل اعلام كردية صوراً تجسد الوضع المأساوي بمحافظات الإقليم ونقص الادوية بالمستشفيات.

وفي وقت سابق تحدثت لجنة الصحة النيابية عن عدم كفاية التخصيصات لتوفير أدوية معالجة الامراض السرطانية والامراض المزمنة في العراق، مشيرة الى أن هذه التخصيصات لا تكفي 35% من الحاجة الفعلية لهذه الأدوية.

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