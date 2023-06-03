2023/06/03 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،اليوم السبت، اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، إيذانا ببدء ولايته الرئاسية الجديدة، والتي تستمر لخمس سنوات.

وسبق أن تم الاعلان عن عزم 78 مسؤولاً دولياً المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.

هذا وسيتوجه الرئيس أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك.

وسيعلن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).