خبير في التأمين: إيرادات التأمين انخفضت بنسبة 60٪

2023/06/03 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الخبير في ملف التأمين، علي الجنابي، الى دمج شركات التأمين الحكومية.

وقال الجنابي، في مقال نشرته شبكة الاقتصاديين العراقيين واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك منافسة شرسة بين شركات التأمين الحكومية، مما اثر على انخفاض أسعار التأمين وانعكس ذلك على إيرادات الدولة اذا هبطت بنسبة 60٪".

وأضاف أن اندماج شركات التأمين الحكومية سيساهم بتأسيس شركة تأمين برأسمال 100 مليار دينار، مما يساهم في استقرار أسعار التأمينات ويزيد من إيرادات الشركة، مع سهولة التعامل مع المؤسسات.

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