الكهرباء: سنقدم إلى مجلس الوزراء دراسة للتحول الذكي للشبكة والجباية الالكترونية

2023/06/03 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، أنها بصدد الانتهاء من دراسة للتحول الذكي للشبكة والجباية الالكترونية لتقديمها إلى مجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن "الوزارة مستمرة بتأهيل شبكات التوزيع في المناطق، وتنظيم العشوائيات بشكل يقنن من الاستهلاك ويحول المشتركين غير النظاميين إلى مستهلكين، فضلاً عن نصب المحطات الثابتة والمتنقلة داخل مراكز المدن وحتى الأطراف، لمعالجة الاختناقات، إضافة إلى العمل على تغيير سعات المحولات إلى سعات أكبر لمعالجة انخفاض الفولتيات".

ولفت إلى أن "جميع هذه المشاريع المذكورة أعلاه، جزء منها نفذ من خلال خطة الوزارة السريعة، ومنها ما هو مدرج على الخطة الاستراتيجية التي تعتمد على الموازنة".

وأضاف، أن "الوزارة لديها دراسات مستفيضة للتحول الذكي للشبكة والجباية الالكترونية ستنتهي منها، لتقديمها إلى مجلس الوزراء بغية مناقشتها ودراستها"، بحسب الوكالة الرسمية.

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