مفاجآت كاساس تسيطر على قائمة العراق لودية كولومبيا

2023/06/03 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفلت قائمة منتخب العراق، المستدعاة من

جانب المدير الفني الإسباني خيسوس

كاساس، لخوض ودية كولومبيا، المقررة في

16 يونيو/حزيران الجاري، بالكثير من

المفاجآت.

وفضل كاساس، إبعاد عدد كبير من اللاعبين

المحلي

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