أبو الغيط: نوجه الشكر لسلطنة عمان والعراق فيما يتعلق بايران

2023/06/03 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لجامعة الدول

العربية، أحمد أبو الغيط، ، إنّ

“القرارات الخاصة بتركيا وإيران

خُفّفت حدتها”.

وخلال استضافته على شاشة “إكسترا

نيوز”، أضاف أبو الغيط أنّ هذا الأمر

كان له مقدمات، “إذ كانت

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