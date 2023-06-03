اختبار دم قد يكشف 50 نوعا من السرطان

2023/06/03 | 15:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت دراسة اختبارا للدم يمكنه اكتشاف

أكثر من 50 نوعا مختلفا من السرطان

بـ”الثوري” باعتبار أن ذلك النوع من

الفحوصات سوف يؤدي إلى تشخيص ذلك المرض

في مراحل مبكرة.

وأظهرت الدراسة أن الاختبار الذي يعرف

با

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