ضربتان جويتان تستهدفان

2023/06/03 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتوجيه ضربتين جويتين ضد "إرهابيين" في محافظة كركوك.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه "بمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية نفذ سلاح الجو العراقي ضربتين جويتين في وادي الشاي بمحافظة كركوك".ولم يدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الاعلام الأمني، مقتل 10 إرهابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظة ديالى؛ بضربة جوية ناجحة.

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