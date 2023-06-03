صقور الجو تقتل عدداً من الإرهابيين في كركوك

2023/06/03 | 16:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت من قتل عدد من الارهابيين.

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