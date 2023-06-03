2023/06/03 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن قتل عدد من الإرهابيين في كركوك.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “صقور الجو الأبطال وبمعلومات من الاستخبارات العسكرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عدد من الإرهابيين في وادي الشاي بكركوك المركز الخبري الوطني.

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