2023/06/03 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت أمانة بغداد، اليوم السبت، تنويهاً بشأن قطع المياه في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد.ونوهت الامانة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/الى ان” دائرة ماء بغداد ستعمل على قطع الماء عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تنوه بشأن قطع المياه للمحلات الفردية بالزعفرانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تنوه بشأن قطع المياه للمحلات الفردية بالزعفرانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تنوه بشأن قطع المياه للمحلات الفردية بالزعفرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).