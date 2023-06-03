2023/06/03 | 16:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن ريال مدريد رحيل نجمه الإسباني الدولي ماركو أسينسيو، بانتهاء...

ظهرت المقالة ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو: فاز بـ17 لقب مع الملكي أولاً على المسلة.

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