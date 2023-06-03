تشكيل تحالف بحري يضم إيران والسعودية والإمارات والعراق وعدة دول

2023/06/03 | 16:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن قائد القوات البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، عن...

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