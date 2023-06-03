2023/06/03 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت امانة بغداد، اليوم السبت، تنويها بخصوص قطع الماء عن بعض محلات الزعفرانية.وذكرت الامانة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنها “تنوه الى ان دائرة ماء بغداد ستعمل على قطع الماء عن المحلات الفردية بمنطقة الزعفرانية من الساعة ٣ فجراً لغاية الساعة ١٠ صباحاً ليوم غد الاحد ٤-٦-٢٠٢٣ لوجود اعمال صيانة بمشروع […]

ظهرت المقالة تنبيه إلى مناطق بغدادية: المياه ستنقطع عنكم 7 ساعات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبيه إلى مناطق بغدادية: المياه ستنقطع عنكم 7 ساعات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبيه إلى مناطق بغدادية: المياه ستنقطع عنكم 7 ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).