180 قتيلاً في السودان دفنوا من دون التعرف على هوياتهم

2023/06/03 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم (أ ف ب) – قال الهلال الأحمر السوداني إن القتال المستمر في السودان في الخرطوم ودارفور أرغم المتطوعين على دفن 180 قتيلا انتُشلت جثثهم من مناطق القتال، من دون التعرف على هوياتهم.وقال الهلال الأحمر في بيان الجمعة إنه منذ اندلاع القتال في 15 نيسان/أبريل، دفن متطوعون 102 جثة مجهولة الهوية في مقبرة الشقيلاب […]

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