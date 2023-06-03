شابة أميركية تُحاكم لافتعالها حريق داخل عيادة للإجهاض

2023/06/03 | 16:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس (أ ف ب) – تُحاكَم طالبة أميركية متهمة بإضرام النار في موقع إنشاء عيادة تُعنى بعمليات الإجهاض في ولاية وايومنغ المحافظة، بتهمة افتعال حريق، على ما أفادت إحدى المحاكم الجمعة.وكانت لورنا روكسان غرين (22 عاماً) دفعت في أيار/مايو ببراءتها من التهمة التي وُجّهت إليها في إطار التحقيق بحريق نشب داخل عيادة قيد […]

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