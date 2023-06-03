بالأغلبية.. ترجيحات نيابية بتمرير الموازنة الأسبوع الحالي-عاجل

2023/06/03 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجح القيادي بالإطار التنسيقي فاضل موات الازريجاوي، اليوم السبت، التصويت بالاغلبية على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي.

واكد الازريجاوي، لـ(بغداد اليوم)، أن "هناك حراكاً سياسياً ما بين القوى السياسية من أجل التصويت على قانون الموازنة خلال الأسبوع الحالي، فهناك اغلبية برلمانية وسياسية داعمة لهذا التوجه".

واوضح القيادي بالإطار أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، ليس لديه أي اعتراضات حقيقية على قانون الموازنة، بل هو يحاول الضغط من أجل الحصول على مكاسب اكثر ضمن الموازنة".

أشار الى أن "الحراك السياسي الحالي، سيمكن الجميع من الحصول على توافق لتمرير الموازنة قبل الأسبوع الحالي".

وفي وقت سابق، أكد عضو تحالف الفتح، النائب سالم العنبكي، أن الإطار التنسيقي ينتظر رد الاكراد على اجتماع المندلاوي.

وقال العنبكي لـ(بغداد اليوم)، إن "قوى الإطار التنسيقي عقدت اجتماعا مهما بدعوى النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي لمناقشة ملف موازنة 2023 في ضوء المستجدات الأخيرة".

وأضاف، ان "اجتماع الإطار جاء لتلافي تمرير الموازنة بالأغلبية السياسية وان يكون الاتفاق السياسي هو الحل من خلال تقريب وجهات النظر".

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