بوينغ تقدم عرضاً لرفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر

2023/06/03 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدمت شركة بوينغ الامريكية لصناعة الطائرات، عرضاً الى وزارة النقل العراقية بخصوص رفع حظر الطيران الجوي المفروض من الاتحاد الاوروبي.

وذكر بيان لوزارة النقل تلقته (بغداد اليوم)، ان "لجنة متابعة ملف رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، عقدت اجتماعها الدوري، اليوم السبت، في مقر الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، برئاسة رئيس اللجنة وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، لبحث عدد من الملفات الخاصة بقطاع النقل الجوي".

واستضافت اللجنة في اجتماعها "ممثلي شركة بوينغ الأمريكية لمناقشة عرض مقدم من قبلها، بخصوص حصول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على شهادة المشغل الثالث (TCO)، للمساهمة في رفع الحظر عن الطائر الاخضر في الاجواء الاوروبية".

وأضاف البيان ان "أعضاء اللجنة ومدراء الاقسام المعنية في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية استمعوا الى شرح مفصل من ممثلي بوينغ بخصوص العقد المبرم من قبل وزارة النقل مع بوينغ بخصوص شراء الطائرات، وقد انضم ممثلو الشركة من مقرها في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية، عبر الدائرة الإلكترونية، الى الاجتماع.





وبحث الاجتماع عددا من الملفات التي تتعلق بتنفيذ مقررات البرنامج الحكومي الخاصة بتطوير النقل الجوي العراقي.

وشدد وزير النقل خلال الاجتماع، على إدارة الخطوط الجوية العراقية، بضرورة استكمال إجراءاتها المتضمنة الامتثال لجميع متطلبات سلطات الطيران المحلية والدولية وبالأخص متطلبات (EASA)، كي يفضي ذلك الى عودة رحلات الطائر الأخضر الى الأجواء الأوروبية.

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