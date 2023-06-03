القبض على خمسة متهمين بفتح كراجات مخالفة في مدينة الصدر

2023/06/03 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية من قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، القبض على خمسة أشخاص لقيامهم بفتح كراجات سيارات غير خاضعة للموافقات الأصولية .

وذكر مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، أن :"مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول، ألقت القبض على (٥) أشخاص لقيامهم بفتح كراجات لوقوف السيارات قرب دائرة البطاقة الموحدة لمدينة الصدر غير خاضعة للموافقات الأصولية والرسمية".

وأضاف، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفق القانون".

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