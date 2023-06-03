موظفون حكوميون ينهبون رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق: 175 ألف متجاوز

2023/06/03 | 16:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في

العراق، أحمد خلف، أمس الجمعة، عن

وجود 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة

الرعاية الاجتماعية، أغلبهم موظفون

حكوميون وضباط ومنتسبون في ال

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