بيان رسمي عن ضربة كركوك: دمرت وكراً وقتلت إرهابيين

2023/06/03 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، توجيه ضربة جوية جديدة دمرت وكراً للإرهابيين وقتلت من بداخله ضمن قاطع عمليات كركوك.

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