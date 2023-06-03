في محاولة لرفع عدد المشتركين.. أمازون تدرس توفير هذه الخدمة

2023/06/03 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتجري الشركة محادثات مع شركات الاتصالات اللاسلكية حول إمكانية تقديم خطة لاسلكية رئيسية، يمكن أن تتراوح من 0 دولار إلى 10 دولارات شهريا لأعضاء أمازون برايم، حسبما ذكرت بلومبرغ الجمعة.

وشاركت شركات، تي موبايل، فيريزون، وديش، في المحادثات وفقا للتقرير، على الرغم من أن الفكرة قد تستغرق شهورا لإطلاقها، ومن الممكن أن تفشل.

وفي رد على هذا التقرير، قال برادلي ماتينجر المتحدث باسم أمازون، “نحن نستكشف دائما إضافة المزيد من الفوائد لأعضاء برايم، ولكن ليس لدينا خطط لإضافة خدمة اتصال خلوي في هذا الوقت”.

وقال متحدث باسم شركة الاتصالات تي موبايل، “تعد أمازون شريكا رائعا لشركة تي موبايل في العديد من المجالات، ونحن مهتمون دائما بالعمل بشكل وثيق مع شركائنا بطرق جديدة”.

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