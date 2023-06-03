الهلال يستقر على موعد إعلان صفقة ميسي

2023/06/03 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن موعد إعلان الهلال السعودي، للتعاقد مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس في 30 يونيو/حزيران الجاري، ويستعد لظهوره الأخير مع فريقه أمام كليرمون، اليوم السبت، في الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة “سبورت“، وفقًا لمصادر داخل الهلال، فإن الفريق السعودي يخطط للإعلان عن صفقة ميسي، الثلاثاء المقبل.

وأشارت مصادر من داخل الهلال، إلى أن الزعيم حدد هذا التاريخ، للحصول على موافقة ميسي النهائية على الصفقة، وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، لجعل الخبر يحظى بصدى عالمي.

وتؤكد “سبورت” أن ميسي يُصر على الكشف عن فريقه الجديد في أسرع وقت، حتى لا يتحول الأمر إلى مسلسل طويل وممل.

ورغم أن برشلونة يرغب في التعاقد مع ميسي، إلا أن الفريق الكتالوني ليس في وضع يمكنه من تقديم عرض رسمي الآن.

وأوضحت الصحيفة أن عرض الهلال السعودي إلى ميسي، يبلغ 400 مليون يورو سنويًا.

وحسب صحيفة “الديلي ميل“، فإن راتب ميسي مع الهلال سيفوق أجر كريستيانو رونالدو مع النصر، بنحو 170 مليون إسترليني.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن إجمالي صفقة ميسي سيبلغ 2 مليار إسترليني، دون نشر تفاصيل إضافية حول كيفية توزيع هذا الرقم على شروط التعاقد.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يشارك في حملة ترويجية للمملكة العربية السعودية كسفير للسياحة.

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