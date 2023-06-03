دراسة: وقف التنفس أثناء النوم مرتبط بحجم دماغ أصغر

2023/06/03 | 17:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّنت دراسة جديدة أنّ جزءًا من الدماغ مرتبط بالذاكرة ينكمش لدى من يعانون من اضطراب شديد في التنفس أثناء النوم، قد يشمل الشخير الشديد، وانقطاع النفس أثناء النوم.

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