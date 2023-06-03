2023/06/03 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الإعمار والإسكان، السبت، أن مشاريع المدن السكنية الجديدة ومن بينها الاستثمارية تستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة والفقيرة، فيما لفتت إلى تثبيت نص بعقود الإنشاء يلزم المستثمرين ببيع الوحدات بأسعار معقولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "مشاريع المدن السكنية الجديدة ومن بينها الفرص الاستثمارية الخمسة التي أعلنت أول أمس تستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة والفقيرة".

وأضاف، أنه "تم إضافة بند ملزم على المستثمرين ببيع الوحدات بأسعار معقولة وعدم المضاربة بالأسعار وتم تثبيت ذلك في العقد الاستثماري الخاص".

وتابع الصفار في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية، أن "فترة البدء بالمشاريع الخمسة تتطلب شهراً لفتح العطاءات وآخر للحالة وتبدأ بعدها عملية التنفيذ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار: إلزام المستثمرين ببيع الوحدات السكنية "بأسعار معقولة" ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار: إلزام المستثمرين ببيع الوحدات السكنية "بأسعار معقولة" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).