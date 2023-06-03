إردوغان يؤدي اليمين أمام البرلمان لفترة رئاسية ثالثة

2023/06/03 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الثالثة، متعهدا بالعمل "بحيادية" بعد فوزه في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية نظمت لأول مرة

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