السوداني يبعث برقية مواساة وتضامن إلى الحكومة الهندية

2023/06/03 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برقية مواساة وتضامن إلى الحكومة الهندية.وذكر مكتب السوداني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن”الأخير بعث برقية إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا […]

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