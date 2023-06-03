2023/06/03 | 17:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن تصنيع أول عجلة مدرعة مقاربة لمواصفات عجلة الهمر بأيدٍ عراقية.وقال وزير الدفاع محمد العباسي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن “مستقبل الجيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



وزير الدفاع يعلن تصنيع وتجميع عجلة عسكرية باسم ‘تاجي 23’ بأيادي عراقية المركز الخبري الوطني.

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