العراق يعلن عن تصنيع وتجميع عجلة عسكرية مدرعة (تاجي 23)

2023/06/03 | 17:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي عن

تصنيع وتجميع عجلة عسكرية مدرعة (تاجي 23)

مشابهة لعجلة الهمر وبمواصفات عالمية

وبأياد عراقية

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