التخطيط تحدد اسباب تأجيل التعداد السكاني والموعد الجديد لإجرائه

2023/06/03 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن أبرز الأسباب، التي دفعت الى تأجيل عملية اجراء التعداد السكاني، فيما بينت أهم الشروط، التي ممكن من خلالها تحديد موعد جديد لهذه العملية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ(بغداد اليوم)، ان :"اجراء التعداد السكاني كان مرتبطاً بقرار الموازنة العامة لسنة 2023، وتم وضع خطة وفق توقيتات زمنية حسب أشهر العام الجاري، لكن تأخير تشريع قانون الموازنة ومع انتهاء نصف سنة 2023، لم يعد بالإمكان انجاز المتطلبات والبنى التحتية لإجراء التعداد السكاني لما تبقى من هذا العام".

وبين الهنداوي، ان "الوقت المتبقي ومع تأخير تشريع قانون الموازنة لسنة 2023 غير كافٍ لإكمال المتطلبات لإجراء التعداد السكاني، فهناك تعاقدات وهناك تدريب وتفاصيل كثيرة ليس بالإمكان إنجازها بما تبقى من السنة الحالية، ولهذا تم تأجيل موعد اجراء التعداد السكاني، وتحديد الموعد الجديد لهذه العملية يرتبط بقرار الهيئة العليا للتعداد وتوفير التخصيصات المالية الكافية لعملية التعداد".

وكان وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان، أعلن الثلاثاء الماضي في تصريح صحفي، عن تأجيل موعد اجراء التعداد السكاني الى تشرين الأول من العام المقبل 2024 "بعد إتمام الاستعدادات الفنية له" مشيراً إلى أنَّ "تأخير إقرار الموازنة كان سبباً في تغيير الموعد".

وأضاف جوهان أنَّ "أعداد السكان بحسب إحصائيات أولية للوزارة وصلت إلى 43 مليون نسمة".

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