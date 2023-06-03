رويترز: اتفاق محتمل على خفض جديد للإنتاج في اجتماع أوبك+

2023/06/03 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في أوبك+ قولها إن التحالف سيعقد اجتماعات تستمر ليومين من المحتمل أن تختتم بالاتفاق على تخفيضات جديدة للإنتاج تصل إلى مليون برميل يومياً، إذ تواجه أوبك تراجعاً في أسعار النفط مع وفرة في المعروض تلوح في الأفق.

ويضخ أوبك+ نحو 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، مما يعني أن لقراراته تأثيراً كبيراً على أسعار النفط.

وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لـ"رويترز"، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر يوم الأحد عندما يلتقي وزراء دول التحالف بمدينة فيينا الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت غرينتش)، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط.



وسيجتمع قبل ذلك وزراء دول أوبك الساعة 1100 صباحا اليوم السبت.

وقالت المصادر، إن التخفيضات يمكن أن تصل إلى مليون برميل يومياً علاوة على تخفيضات حالية تبلغ مليوني برميل يومياً وتخفيضات طوعية تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا تم الإعلان عنها في خطوة مفاجئة في أبريل نيسان ودخلت حيز التنفيذ في مايو.

وإذا تم الاتفاق على هذا فسوف يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 4.66 مليون برميل يوميا، أو نحو 4.5 بالمئة من الطلب العالمي.

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