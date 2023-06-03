المالية تعلن البدء بتطبيق حساب الخزينة الموحد خلال الشهر الحالي

2023/06/03 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة المالية، السبت، أن الشروع بتطبيق حساب الخزينة الموحد خلال الشهر الحالي يمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام ومنها حساب رواتب موظفي الدولة.

وقال بيان للوزارة، إنه "بدعم وتوجيه وزيرة المالية طيف سامي محمد وفي إطار مهام دائرة المحاسبة بإدارة الموارد المالية للدولة وتمويل جميع الوزارات والدوائر وتمكينها من تنفيذ خططها وبرامجها بحدود التخصيصات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة الاتحادية، عملت الدائرة وخلال المراحل السابقة على تقديم الأداء الأمثل ضمن المنهاج الوزاري وخطط إصلاح قطاع المالية العامة، ومنها الشروع بتطبيق حساب الخزينة الموحد خلال الشهر الحالي ليمثل نقلة نوعية في إدارة المال العام ومنها حساب رواتب موظفي الدولة، حيث عملت الدائرة وبصورة منتظمة على تمويل رواتب القطاع العام لشهر أيار 2023، فضلا عن قيام الدائرة تسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصولي الحنطة والشلب موسم 2023، وتمويل وزارة الكهرباء عن تسديد أجور المستثمر المحلي".

وأضاف البيان، أنه "إلى جانب ذلك كان للدائرة وعبر مديرها العام المشاركة في اجتماع لجنة الأمر الديواني 23226 برئاسة رئيس الوزراء الخاص بإعمار مدينة الصدر ومناقشة التفاصيل الأساسية لإنشاء مدينة الصدر الجديدة، إضافة إلى مشاركة المدير في الاجتماع التنسيقي في محافظة نينوى بحضور رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لمعرفة العراقيل التي تواجه مشاريع المحافظة وتذليل العقبات المالية كافة بهذا الشأن واستنادا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية".

وأشار إلى، أنه "في مجال الإشراف على الأمور المالية التي تقوم بها جميع الوحدات الحسابية في الوزارات والدوائر من خلال تطوير أنظمة الرقابة الداخلية فيها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة للصرف، فقد باشرت الدائرة خلال الشهر الحالي بعمليات تدقيقية شملت عدة هيئات منها هيئتا الكمارك والضرائب إضافة إلى سلطة الطيران المدني".

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