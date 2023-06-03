بتسديدة مذهلة.. شاهد

2023/06/03 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ليمنح فريقه التقدم بعد مرور 13 ثانية أمام مانشستر يونايتد في استاد ويمبلي، السبت، وفق رويترز

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