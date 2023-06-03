بينهم حجازي وتاليسكا.. لاعبون برزوا بقوة في الدوري السعودي هذا الموسم.. صوِت للأفضل

2023/06/03 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختلف الآراء حول اللاعب الأفضل في مسابقة دوري "روش" السعودي لموسم 2023/2022، إذ برز عدد كبير من اللاعبين ومنهم من قاد فريقه للظفر باللقب بعد غياب لسنوات عدّة، فمن هو برأيك؟

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