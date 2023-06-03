تعرف على حكم قمة الطلبة والقوة الجوية في دوري الكرة الممتاز

2023/06/03 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الممتاز لكرة القدم.وسمت لجنة الحكام، الحكم زيد ثامر، حكماً لقمة الجولة 32 من الدوري الممتاز بين الطلبة والقوة الجوية على ملعب الشعب الدولي.ويساعد ثامر كل من حيدر عبد الحسن (مساعد أول)، حسين فلاح (مساعد ثاني)، أحمد قاسم (حكم […]

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