2023/06/03 | 18:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الدفاع، ثابت العباسي، عن صناعة أول عجلة عسكرية...

ظهرت المقالة العراق يصنع أول عجلة مدرعة بأيد عراقية خالصة أولاً على المسلة.

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