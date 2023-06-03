شاهد بالفيديو.. اعتداءات مستمرة.. قصف صاروخي يطال اراض عراقية بحجة وجود معارضة

2023/06/03 | 18:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oQVcaigUtow

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